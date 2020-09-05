Araştırma: Yatırım danışmanları kadınlara erkeklerden daha kötü tavsiyeler veriyor

Hong Kong'da yapılan akademik bir çalışma, yatırım danışmanlarının kadınları daha riskli yatırımlara ittiğini ve daha kötü yatırım tavsiyeleri verdiğini kaydetti.

Bloomberg'in haberine göre, Hong Kong'daki yerel finansal planlama firmasını inceleyen ve iki yıl süren akademik çalışmanın sonuçlarına göre finansal danışmanlar kadın yatırımcıları daha kolay ikna edebileceklerini düşünüyor ve onlara daha kötü tavsiyeler veriyor.

Araştırmacılar çalışmada yarısı kadın, yarısı erkek 32 kimliği gizli kişiyi kullandı. Potansiyel müşteri olarak davranan kadın ve erkeklere birbirine benzer risk iştahları ve karakterler verildi ve yatırım danışmanlarıyla görüştürüldü.

Araştırma kadınların yüzde 37’sine bireysel hisse senetleri, karmaşık sigorta ürünleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi çeşitlendirilmemiş yatırımlara yönlendirildiğini gösterdi. Erkeklerin ise sadece yüzde 14'ü bu tür riskli stratejilere yönlendirildi. Kadınlara ayrıca, iç varlıklara erkeklere kıyasla uluslararası varlıklardan daha fazla yatırım yapmaları tavsiye edildi.

İstatistiksel ayrımcılık

‘Kadınlara kötü finansal tavsiyeler mi veriliyor?’ isimli çalışmanın yazarlarından Hong-Kong Üniversitesi’nden Utpal Bhattacharya, “Yatırım danışmanları kadınları kandırabileceklerini düşünüyor ve ortalamanın altında sonuçlarla onlara satma tavsiyesinde bulunarak atlatmaya çalışıyorlar. İstatistiksel ayrımcılık dediğimiz şey budur” dedi.