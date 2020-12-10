Araştırma: Virüs 6 metre mesafeden bulaşabiliyor

Güney Kore'de yapılan bir araştırmaya göre, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) taşıyıcıdan taşıyıcı olmayana bulaşmasının 5 dakika süreyle 6 metre mesafede durulması sonrasında da gerçekleştiği ortaya çıktı.

Koronavirüs'ten korunmak için sosyal mesafeyi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 6 feet yani 1,83 metre olarak açıklarken Dünya Sağlık Örgütü ise bu uzaklığın 1 metre olduğunu belirtmişti.

6 metre mesafede 5 dakika durdular

NTV'nin haberine göre, Güney Kore'de yapılan araştırmada ise Koronavirüs taşıyan bir kişiyle virüs taşımayan biri 6 metre mesafede 5 dakika aynı havayı solursa virüsün taşıyıcı olmayana da geçtiği belirtildi.

Kore Tıp Bilimi Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, Epidemiyolog Dr. Lee Ju-hyung tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz Haziran ayında bir restoran incelendi. Masalar arasında yaklaşık 6 metre mesafe olan restoranda kişiler 5'er dakika restoranda kaldı. Daha sonra incelenen deneklerden bir kişinin restoranda Koronavirüs kaptığı tespit edildi.

"Damlacıkların ulaşması imkansızdı"

Kore Tıp Dergisi'ndeki yazısında Dr. Lee Ju-hyung, "Yaptığımız çalışmada kişiler arasında DSÖ'nün ve CDC'nin belirttiği mesafelerden çok daha büyük mesafeler vardı. Birbirlerine herhangi bir hapşırık ya da öksürük damlacığı göndermeleri mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

Jeonju'daki bir restoranda gerçekleştirilen çalışmaya göre, restoranın içine 17 Haziran günü Koronavirüs testi pozitif olan bir kişinin girdiği tespit edildi.

Şehirde toplam iki vaka var

Daha sonra Jeonju'da yapılan araştırmada sadece 2 kişinin Koronavirüs pozitif olduğu, ikinci kişinin de restorana giren ve diğer pozitif vaka ile en uç köşelerde oturan bir lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif olan kişinin bir pazarlamacı olduğu ve Jeonju şehrinde ikamet etmediği belirtilirken, iki kişinin tek ortak noktalarının yaklaşık 20 metre aralıklarla restoranda bulunmak olduğu belirtildi.