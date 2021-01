Araştırma: Veganların kemiklerinde kırılma riski yüzde 43 daha fazla

BMC Medicine isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, vegan beslenme şeklini takip edenlerin , hayvansal gıda tüketenlere oranla yüzde 43 daha fazla kemik kırılması riski taşıdığı belirtildi.

The Independent't yer alan habere göre, Britanya'da 50 bin kişi üzerinde yapılan araştırma beslenmede et tüketmenin etkilerini inceledi. Araştırma sonucu, vegan beslenenlerin et tüketenlere oranla yüzde 43 oranında daha fazla kemik kırılması yaşama riski olduğunu gösterdi. Öte yandan kemiklerin kırılma ihtimali, vücut kitle endeksi, kalsiyum ve protein alımı hesaba katıldığında düşebiliyor.

Daha önceki araştırmalar vejetaryen beslenenlerin daha düşük kemik yoğunluğu olduğunu ortaya koymuştu. Kemik yoğunluğu belli bir miktar kemikte bulunan mineral (çoğunlukla kalsiyum ve fosfor) miktarını gösteren birim.

Araştırmayı yöneten beslenme epidemiyoloğu Dr. Tammy Tong, "Farklı şekillerde beslenenlerin kemik kırılma risklerinin incelendiği ilk geniş çapta araştırma bu oldu" dedi.