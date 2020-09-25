Araştırma: Tecrit önlemleri Koronavirüs'le mücadelede sürdürülebilir değil

Prestijli bilim dergisi The Lancet’te yayımlanan yeni bir araştırma, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında alınan önlemlerinin sürdürülebilirliğini inceledi. Karantina önlemlerinin ciddi sosyoekonomik sonuçları olduğu ve 'sürdürülebilir olmadığı' belirtilen araştırmada, Covid-19’la mücadele için ülkelerin alabileceği 5 önlem sıralandı.

The Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, Koronavirüs’le mücadelede ülkelerin alabileceği uzun vadeli önlemleri inceledi. Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı bir milyona yaklaşırken yapılan araştırmada Hong Kong, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Almanya, Norveç, İspanya ve Britanya’nın aldığı önlemler incelendi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, “Tecrit önlemleri bir çok insanın hayatını kurtarsa da çok ciddi sosyoekonomik sonuçlar doğurdu. Tecritler ve sıkı kısıtlamalar virüsle savaşta uzun süre sürdürülemez” yazdı.

Araştırma, tecrit gibi önlemler yerine Koronavirüs’le uzun vadede mücadele etmek için uygulanabilecek 5 önlemi şöyle sıraladı:

- Enfeksiyon durumu: Araştırmacılara göre, yüksek kalitede bir vaka takip sistemi temel ihtiyaçlardan biri.

- Topluma anlatmak: Araştırmaya göre, topluma gerekli sosyal mesafenin önemini, nasıl uygulanabileceğini doğru bir şekilde anlatmak önem taşıyor. Aynı zamanda maske takmanın da salgınla mücadelede temel bir unsur olduğunu topluma anlatmak gerekiyor.

- Kamu sağlığı kapasitesi: Vaka tespit, ve temas takibinin doğru yapılması salgının kontrol altına alınması açısından kritik görülüyor. Araştırmacılar “Pandeminin hızlı ilerleyişi ülkelerin hazırlıksız yakalandığını ortaya koydu” yazdı.

- Sağlık sistemi kapasitesi: Araştırmada, ülkelerin sağlık sistemlerinin kapasitesi, kişisel koruyucu ekipmanların eksik bırakılmaması gibi unsurlar da önem taşıdı. Bilim insanları Almanya’yı bu konuda doğru örnekler arasında gösterdi.

- Sınır kontrol önlemleri: Araştırma, ülkelere giren yabancıların kontrolünün de önem taşıdığını belirtti. Hong Kong’un bu konuda salgının başından beri önlem aldığı belirtilirken Avrupa ülkelerinin geç kaldığı belirtildi.