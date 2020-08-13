Araştırma: Son 10 yıl dünyanın kaydedilen en sıcak dönemi oldu

Hazırlanan son rapora göre, geçen 10 yılın küresel anlamda kaydedilen en sıcak dönem oldu. Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucu 2019’un en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olduğu sonucuna vardı.

The Guardian’da yer alan habere göre, 1980’den bu yana her yılın bir öncekinden daha sıcak olduğu, 2010 ve 2019 arası dönemin ise hava sıcaklığı kayıtlarının başladığı 19’uncu yüzyıldan bu yana en sıcak dönem olduğu belirtildi. Küresel sıcaklık ortalaması son 10 yılda uzun vadeli ortalamaya göre 0.39 derece daha yüksek çıktı.

Nasa ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi verilerine göre 2019, kaydedilen en sıcak ikinci yıl olarak bilinirken Britanya Meteoroloji Dairesi’ne göre en sıcak üçüncü yıl oldu.

Rapor, 60 ülkeden 520 bilim insanının katkısıyla hazırlandı. Rapordan öne çıkan bazı bulgular şöyle:

Deniz yüzeyi sıcaklıkları geçen yıl 2016’dan sonra en yüksek seviyeyi gördü.

Sera gazı seviyesi 2019’da en yüksek seviyeyi gördü.

Antartika ve Artktik’te kaydedilen en sıcak yıl yaşandı.

Penn State Üniversitesi’nden iklim bilimci Micheal Mann, bulgulara ilişkin “Verilere bakılırsa kaydedilen en sıcak 10 yılı yaşadık. Küresel ısınmayı 1.5 derecenin felaket seviyelerinin altında tutmak istiyorsak gelecek 10 yıl için acilen harekete geçmeli, emisyonları 2 birime düşürmeliyiz” dedi.