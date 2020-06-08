Araştırma: Sokağa çıkma kısıtlamaları dünyada 3,1 milyon kişinin hayatını kurtardı

Britanya'daki Imperial College London'dan araştırmacılar, sokağa çıkma kısıtlamalarının ynei tip Koronavirüs'ün bulaşma hızını yüzde 81 azalttığını hesapladı. Bilim insanlarının modellemesine göre sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasaydı mayıs başı itibarıyla dünya çapında 3,1 milyon kişi daha ölmüş olacaktı.

Araştırmacılar bu modelleme için İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya'da sokağa çıkma kısıtlamalarının öncesi ve sonrasındaki bulaşma katsayısını inceledi. Britanya'da mart sonunda alınan önlemlerin R katsayısını 3,8'den 0,63'e düşürdüğünü hesapladı.

Belçika nüfusunun yüzde 8'i, İngiltere'nin yüzde 5,1'i, Almanya'nın ise yüzde 0,85'inin virüse maruz kaldığı hesaplandı.

"Adımları yavaş yavaş atmalıyız"

Araştırma ekibinde yer alan istatistik profesörü Axel Grandy, "Bu sonuçlar sürü bağışıklığından çok uzakta olduğumuzu gösteriyor. Sürü bağışıklığı için Covid-19 söz konusu olduğunda nüfusun yüzde 70'inden fazlasının virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekir" dedi ve ekledi:

"Bu yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bir kerede çok fazla önlemi birden kaldırmamamız lazım çünkü sonrasında kontrolü kaybedebiliriz. Adımları yavaş yavaş atmalıyız ki, bir adım bulaşma hızını artırırsa hemen geri adım atabilelim."