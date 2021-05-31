Araştırma: Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ısınma sebep oldu

Bilim insanları, dünya genelindeki 732 şehirdeki 1991-2018 arasındaki sıcaklık kaynaklı ölümleri araştırdı. Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sine küresel ısınmanın sebep olduğu ortaya kondu.

Araştırmanın sonuçları, Doğa İklim Değişikliği dergisinde yayımlandı. Bu kapsamda, şehirlerdeki sıcaklıklar bilgisayar ortamında hazırlanan simülasyonlarla iklim değişikliği yaşanmamış ihtimalleriyle kıyaslandı.

Araştırmada, sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'sinin küresel ısınmanın tetiklediği aşırı sıcaklıklar sebebiyle gerçekleştiği ortaya kondu.

En fazla can kaybı Güney Amerika'da

Euronews'in haberine göre; ikim değişikliği sebebiyle en fazla can kaybının Güney Amerika'da görüldüğü ve Brezilya'nın Sao Paulo kentinin yıllık ortalama 239 ölümle başı çektiği kaydedildi.

Araştırmada, 732 şehirde yıllık ortalama aşırı sıcaklık kaynaklı can kaybının 9 bin 700 olduğuna dikkat çekildi.

Bazı ülkelerdeki ölü sayılarındaki farklılıklara ise kültürel ve çevresel faktörlerle birlikte klima sistemlerinin etkili olduğu aktarıldı.