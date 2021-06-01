Araştırma: Sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37'si doğrudan küresel ısınma nedeniyle yaşanıyor

İklim krizinin etkilerine dair yapılan yeni bir araştırma, her yıl dünya genelinde sıcaklık kaynaklı ölümlerin üçte birinden fazlasının doğrudan küresel ısınmayla ilgili olduğunu gösterdi.

AP’de yer alan habere göre, Nature Climate Change isimli dergide yayımlanan araştırma için, bilim insanları 732 şehirde 1991-2018 arasında meydana gelen sıcaklık kaynaklı ölümleri araştırdı.

Araştırma sonucunda her yıl sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 37’si doğrudan küresel ısınmayla ilişkilendirildi. Araştırmacılar, ölçülen şehirlerde yılda en az 9 bin 700 kişinin bu nedenle öldüğünü tespit etti.

Araştırmayı yürütenlerden bilim insanı Ana Vicedo Cabrera “Bu ölümler sıcaklıkla ilişkili ve hepsi önlenebilirdi. Bu biz insanların doğrudan sebep olduğu bir durum” dedi.

Küresel ısınma kaynaklı sıcaklık ölümleri en çok Güney Afrika şehirlerinde tespit edildi.

Wisconsin Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Jonathan Patz “İnsanlar iklim krizinin sağlığımızı etkilediğine dair kanıt istiyor. Bu araştırma, bu açıdan etkileyici” dedi.