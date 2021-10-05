Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı, hastaneye kaldırılmaları 6 aya kadar yüzde 90 önlüyor

T24 Dış Haberler

Yeni bir araştırmaya göre Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşısı, virüse yakalananların hastaneye kaldırılmasını 6 ay boyunca önlemekte çok etkili olsa da, Covid-19'a karşı koruması aynı süreçte neredeyse yarı yarıya azalıyor.

Geniş çaplı araştırmaya göre aşının Covid'e karşı koruması ikinci dozdan sonra yüzde 88 iken, 6 ay sonra yüzde 47 seviyelerine indi. Ancak aşı, 6 ay boyunca Delta dahil tüm bilinen varyantlara yakalananların hastaneye kaldırılacak kadar hasta olmasını yüzde 90 oranında önledi.

Lancet'te yayımlanan bulgular, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ilk bulguları ile örtüşüyor.

Araştırmacılar, bulguların dünya genelinde aşılanma oranının yükselmesi gerekliliğine işaret ettiğini ifade etti.

Araştırmanın başındaki Kaiser Permanente Southern California Araştırma ve Değerlendirme Departmanı'ndan Dr. Sara Tartof, "Bizim araştırmamız aşının pandemiyi kontrol etmekte önemli bir araç olduğunu ve ciddi hastalık ile hastaneye kaldırılma ihtiyacını önlemede ciddi anlamda etkili olduğunu doğruluyor" dedi.