Araştırma: Pfizer aşısı Brezilya kaynaklı Koronavirüs varyantına karşı etkili

Yeni bir araştırma, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının yüksek bulaşıcı olduğu bilinen Brezilya varyantına karşı etkili olduğunu gösterdi.

CNN'de yer alan habere göre, Pfizer aşısının iki dozunu olan kişilerden alınan kan örnekleri, P.1. olarak bilinen yüksek bulaşıcı Koronavirüs varyantını da etkisiz hâle getirdi.

Pfizer'ın daha önce yapılan testlerinde aşının Güney Afrika kaynaklı Koronavirüs varyantı B.1.351'e karşı da etkili olduğu belirtilmişti. Etkinin güçlü ancak daha düşük olduğu belirtilmişti.