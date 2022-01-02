Araştırma: Omicron varyantı ciğerlerde daha az hasara neden olabilir

Yapılan yeni bir araştırma, Koronavirüs'ün Omicron varyantının, akciğerlerde Delta ve önceki varyantlara kıyasla daha az hasara neden olabileceğini gösterdi.

The Hill'de yer alan habere göre, Nature Portfolio dergisinde yayımlanmak üzere değerlendirilmeyi bekleyen araştırma ABD ve Japonya'dan araştırmacılarla gerçekleşti. Fare ve hamsterlar üzerinden yürütülen araştırma, Omicron varyantının akciğerler, burun ve boğazda daha az hasara neden olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, Omicron varyantının hayvanlarda daha düşük viral yükü olduğunu söyledi.

Koronavirüs'ün en hızlı yayılan varyantı olduğu bilinen Omicron'un daha hafif hastalığa neden olduğuna dair bulgular artıyor. Öte yandan dünya genelinde vaka rekorlarına sebep olan Omicron'un sağlık sistemlerini kilitlemesinden endişe ediliyor.