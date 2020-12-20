Araştırma | Muhafazakâr seçmen sosyal demokrat seçmene kıyasla daha karasız; seçmenin stratejik oy verme eğilimi güçlü

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nâsır başkanlığında Dr. Onur Şahin ve Doktorant Erdeniz Erdem tarafından yürütülen seçmen tutum ve davranışları ile ilgili araştırmanın sonuçlarına göre, merkez ve sağa yakın yeni partilerin de etkisiyle Muhafazakâr seçmenlerin daha kararsız olduğu ortaya kondu.

Araştırmada CHP’li seçmenlerin %21’i kendilerini merkezde ve %15’i ise sağda tanımlamakta. AKP seçmenlerinin ise %32’si kendisini siyasi yelpazenin merkezinde göstermekte. İyi Parti seçmenleri ise %57’si kendisini merkezde konumlandırmakta. Nasır, "Partiler arasında beklenmedik oy kaymalarının yaşanabileceğini" belirtti.

"Stratejik oy kullanılıyor"

Araştırmaya göre, Türk seçmenlerinin oy verdikleri siyasi partiye yönelik duygusal bağlarının sanıldığı kadar güçlü olmadığı ve seçmenlerin karşıt görüşte oldukları siyasi partilerin güçlenmesine engel olabilmek gibi nedenlerle stratejik oy kullandıkları görülmekte olduğu ifade edildi.

Oy veren seçmenlerin alternatif parti olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını ortaya koyan araştırmada, "Sosyal demokrat seçmenler kadar muhafazakâr seçmenlerin de alternatifsizlik sorunu yaşadığı anlaşılmaktadır" denildi.

Seçmenlerin taleplerini, önerilerini ya da karşılaştıkları sorunları iletmek için politikacılar, hükümet veya yerel yetkililer ile iletişim kurmaya istekli olmadıkları ve siyasetçiler ile iletişimsizlik yaşadıkları belirtildi.

Araştırmaya göre seçmenler hak ve özgürlüklerin korunması ve bireysel inanç özgürlüklerine saygılı olunması konusunda ortak görüş içindeler. Ayrıca terör olaylarına karşı Türkiye’nin her türlü harekat ve operasyonuna destek vermekte olduklarını ifade ettiler.