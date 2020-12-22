Araştırma: Meksika, 2020'de gazeteciler için en tehlikeli ülke oldu

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Dünya genelinde gazetecilere yönelik saldırıları araştıran Gazetecileri Koruma Komitesi'nin araştırmasına göre Meksika bu yıl gazeteciler için en tehlikeli ülke oldu. Meksika'da 2020 içinde dokuz gazeteci öldürüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Meksika 2020 yılında en çok gazetecinin öldürüldüğü ülke oldu. Bu yıl içinde dokuz gazetecinin öldürüldüğü Meksika'da 2000 yılından bu yana 120 gazeteci öldürüldü.

Gazetecileri Koruma Komitesi Meksika Temsilcisi Jan-Albert Hootsen "Meksika basın özgürlüğüne yönelik çok yönlü bir krizle karşı karşıya. Son yıllarda durum daha da kötüye gidiyor. Ölümlerin artması cezasızlıktan kaynaklanıyor" dedi. Meksika'daki gazeteci cinayetlerinin en az yüzde 90'ı çözülemedi.

Bu yıl öldürülen iki gazetecinin aldıkları ölüm tehditlerinin ardından federal koruma altında olduğu öğrenildi. İki vakada da gazetecilere atanan korumalar da öldürüldü. Misilleme saldırılarının en çok yaşandığı ülkeler Meksika, Afganistan ve Filipinler oldu.