Araştırma: Koronavirüs'ün etkileri uzun süren gençlerde birden fazla organda hasar kalabiliyor

Yapılan yeni bir araştırma, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan ve altta yatan rahatsızlığı bulunmayan gençlerin hastalıktan 4 ay sonra birden fazla organında hasar tespit edildiğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs'ü atlatan bazı insanların aylar süren yorgunluk, nefes darlığı, vücut ağrısı gibi semptomları olabiliyor. Britanya'da yapılan bir araştırma, risk grubunda olmayan, yaş ortalaması 44 olan yaklaşık 500 bin insanda, Koronavirüs'ün organlarda yaptığı uzun dönem etkileri inceledi.

200 hastadan alınan ilk veriler, hastalıktan 4 ay sonra yaklaşık yüzde 70'inde bir ya da birden fazla organda hasar meydana geldiğini ortaya koydu.

University College London'dan kardiyolog ve klinik veri bilimi profesörü olan Amitava Banerjee, "İyi haber hasarın ağır olmaması ancak bu önemli bir konu çünkü bu hasarın ne kadar kalacağını tespit etmeliyiz" dedi.

Araştırmanın sonuçlarının tamamlanması için hastaların takibini devam edeceği belirtildi.