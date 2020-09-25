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Koronavirüs

Araştırma: Koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediyor; bulaşıcılığı arttı

25 Eylül 2020 08:51

T24 Dış Haberler

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları artarken bilim insanları virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini belirtti. Uzmanlar, virüsün daha bulaşıcı bir hâle geldiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, yeni bir araştırma virüsün 5 bin genetik dizilimini inceledi. Araştırma sonucunda virüsün yayıldıkça mutasyona uğradığı ancak bunun virüsü daha ölümcül yapmadığı ya da etkilerini değiştirmediği belirtildi. Bulgular, virüsün mutasyonla birlikte daha bulaşıcı bir hâle gelmiş olabileceğini gösterdi. 

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