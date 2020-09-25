Araştırma: Koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediyor; bulaşıcılığı arttı

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden virolog David Morens, mutasyonun nedeninin sosyal mesafe gibi kamu sağlığı önlemleri olabileceğine dikkati çekti. Morens, "Bütün bu önlemler bulaşıcılık için bir bariyer oluşturuyor ve virüs bu bariyerleri aşabilmek için daha bulaşıcı hâle geliyor" dedi. Morens bu nedenle aşı bulunduktan sonra da virüsün mutasyona uğramaya devam edebileceğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de 20 eyalette son iki haftanın Covid-19 vakalarında yüzde 5 oranında artış yaşandı. ABD, dünya genelinde en fazla vaka ve ölümün olduğu ülke konumunu koruyor.