Araştırma: Kangurular, insanlarla bilinçli olarak iletişim kurabiliyor

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Yeni bir araştırmaya göre kangurular bilinçli olarak insanlarla iletişim kurabiliyor.

Sidney Üniversitesi ve Roehampton Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonunda bilim insanları kanguruların geçmişte düşünülenden daha yüksek seviyede bilişsel fonksiyonlara sahip olduğu sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar, kanguruların önüne yemek ile dolu açamayacakları bir kutu yerleştirdi. Araştırma ekibinden Dr Alexandra Green, kutuyu açamadıklarında kanguruların büyük çoğunluğunun önce araştırmacıya, sonra da kutuya baktığını söyledi. Araştırmacılar bu davranışı "kanguruların yardım istediği" şeklinde yorumladı.

Green, "Bazı kangurular araştırmacıya gidip ona temas edip koklamaya, sonra da dönüp kutuya bakmaya başladı. Yani gerçekten araştırmacıyla iletişim kurmaya çalışıyorlardı" dedi.

Araştırmaya katılan kanguruların evcilleştirilmemiş, vahşi kangurular olduğu belirtildi.