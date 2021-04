Araştırma: İsrail'de Pfizer aşısı semptomlu Koronavirüs vakalarını yüzde 94 oranında düşürdü

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına dair ilk toplu gerçek yaşam verileri, aşının klinik testlerde belirtildiği kadar etkili olduğunu gösterdi. Pfizer aşısının iki doz uygulanması durumunda semptomlu Koronavirüs vakalarını yüzde 94 oranında azalttığı tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, prestijli tıp dergisi New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışma, İsrail'den 1.2 milyon kişinin verilerine göre hazırlandı. Son iki aydır nüfusunun çoğunu aşılayan İsrail'de yapılan çalışmayla Pfizer ve BioNTech aşısının semptomlu Koronavirüs vakalarını yüzde 94, ağır vakaları yüzde 92 oranında azalttığı tespit edildi.

Raporda "Bu ulus çapında yapılan toplu aşılama programıyla hazırlanan çalışma aşının Covid-19 bağlantılı pek çok duruma karşı etkili olduğunu gösterdi" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan hazırlanan çalışma Pfizer/BioNTech aşısının Güney Afrika kaynaklı Koronavirüs varyantı üzerinde ne derece etkili olduğunu göstermedi. Britanya'da tespit edilen varyanta karşı ise aşının etkili olduğu belirtildi.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsrail'de nüfusun neredeyse yarısına Pfizer aşısının ilk dozu uygulandı.