Araştırma: İş hayatında stres ve maaş kaygısı felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor



Göteborg Üniversitesi'nde tıp profesörü olan çalışma yazarı Annika Rosengren, “Aşırı stresli insanlar arasında yüksek kardiyovasküler hastalık riskine neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak vücutta ateroskleroz ve kan pıhtılaşması gibi birçok farklı süreç stresten etkilenebilir" dedi.

Kalp ve damar hastalıkları yılda 17.9 milyon insanın ölüm sebebi

Kardiyovasküler hastalık terimi kalp krizi, felç ve daha fazlasına neden olabilen koroner kalp hastalığı (tıkanmış arterler) dahil olmak üzere kalbi veya kan damarlarını etkileyen tüm hastalık türleri için kullanılıyor. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklar, her yıl tahminen 17.9 milyon can alarak küresel olarak bir numaralı ölüm nedenini oluşturuyor.



Diğer taraftan JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni araştırma, Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışmasından alınan Ocak 2003 ile Mart 2021 arasında toplanan verilere dayanıyor. PURE'un 200 binden fazla katılımcısı bulunuyor, ancak yeni araştırma, herhangi bir kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan 118 bin 706 kişiye odaklandı.



Çalışmada incelen katılımcılar ise dördü yüksek gelirli (Kanada, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil), 12’si orta gelirli ülke (Brezilya, Polonya, Güney Afrika dahil) ve beşi düşük gelirli ülke (Hindistan, Pakistan, Zimbabwe) vatandaşlarından oluşuyordu. Hem erkek hem de kadın katılımcılar, çalışma başladığında ortalama 50 yaşındaydı ve yaşları 35 ile 70 arasında değişiyordu.

Gençler daha fazla şiddetli stres yaşıyor

Çalışmaya katılanlara, sıfırdan (stres yok) üçe (şiddetli stres) kadar derecelendirilen sorular soruldu. 'Stres', işteki veya evdeki faktörler, maddi zorluklar veya yaşamlarında zor olaylar ve geçirmiş olmak nedeniyle gergin, sinirli veya endişeli hissetmek olarak tanımlandı. Bu tür olaylar boşanma, işsizlik, yas veya ciddi hastalığı içeriyordu.