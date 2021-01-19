Araştırma: İngiltere'de Covid-19 tedavisi görüp taburcu edilenlerin neredeyse 3'te 1'i 5 ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldı

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Yeni bir araştırmaya göre İngiltere'de Covid-19 tedavisi görüp taburcu edilen hastaların neredeyse üçte biri 5 ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldı.

Araştırmaya göre tekrar hastaneye kaldırılan yaklaşık her 8 hastadan biri hayatını kaybetti.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırma aynı zamanda Covid-19 tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edilen 70 yaş altındakilerin ve etnik azınlık grubu mensuplarının çeşitli organlarında problemler görülebildiğini tespit etti.

The Guardian'ın aktardığına göre 47 bin 780 kişinin durumunun incelendiği araştırmada hastaların yüzde 29.4'ü taburcu edildikten sonraki 140 gün içinde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yüzde 12.3'ü hayatını kaybetti.