Araştırma: İlaç devleri dünyayı tehdit eden gelecek pandemilere hazır değil

Yapılan araştırmalar, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinin tehlike oluşturan gelecek pandemilere hazırlıklı olmadığını ortaya koydu. İlaca Erişim Vakfı, Çin'de ortaya çıkan ve yüzde 75'e kadar ölümcül olabilen Nipah virüsünü örnek gösterek "her an pandemiye dönüşebileceğini" vurguladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya ve Hollanda tarafından fonlanan bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan İlaca Erişim Vakfı'nın yöneticisi Jayasree Kyler, dünyayı tehdit eden gelecek pandemilere karşı uyardı. Kyler, Çin'de yüzde 75 oranında ölümcül olduğu bilinen Nipah isimli virüsün gelecekteki tehlikeli pandemi olabileceğini söyledi. Kyler, "Nipah virüsü büyük endişe yaratan bir bulaşıcı hastalığa neden oluyor. Bu salgın her an patlayabilir ve gelecek pandemi ilaçlara dirençli bir enfeksiyon olabilir " dedi.

Nipah virüsünün ağır solunum sorunları, beyinde şişme gibi komplikasyonlar yaratabileceği ve yüzde 40 ila 75 arasında ölümcül olduğu biliniyor.

İlaca Erişim Vakfı'nın hazırladığı rapora göre, Nipah virüsü Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan "büyük kamu sağlığı riski" oluşturan ancak ilaç şirketlerinin üzerine hiç çalışmadığı 10 enfeksiyon hastalığından biri.

Hazırlanan rapor, yeni Koronavirüs'lere karşı yıllardır uyarılar yapılsa da ilaç endüstrisinin şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu Covid-19 pandemisine yeterli hazırlık yapmadığını ortaya çıkardı.