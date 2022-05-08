Araştırma: Her 10 seçmenden yedisi TÜİK'in açıkladığı enflasyona inanmıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden yedisi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine inanmıyor.

TÜİK’e göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 69,97’yi bulurken bağımsız araştırmacılara göre oran yüzde 156,86. Bu oranla Türkiye enflasyonu en yüksek altıncı ülkesi; Avrupa’da ise birinci.