Araştırma: Hamilelikte aşı olan annelerin bebekleri, ağır Covid geçirmekten korunuyor

Yapılan bir araştırma, hamilelikte Covid aşısı olan annelerin bebeklerinin, Covid’e yakalanma durumunda hastalığı ağır geçirme, hastaneye yatırılma riskinin daha düşük olduğunu gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, hamilelikte Covid aşısına ilişkin edilinen ilk gerçek yaşam verileri, hamilelerin Covid aşısının hem anneyi, hem de bebeği koruduğu gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) araştırmasında, hamileyken iki doz Moderna ya da Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran annelerin bebeklerinin, doğduktan altı ay sonra Covid’e yakalanmaları durumunda ağır hastalık geçirme riskinin çok daha düşük olduğu görüldü.

Bulguların sebebinin, bebeğin, annenin antikorlarını taşıması olabileceği belirtildi.

Hamile annelerin doğumdan 21 haftayla 14 gün arasında bir süre önce aşı olduğu durumda koruma oranının yüzde 80 arttığı belirtildi. Hamileliğin başında aşı olan annelerde ise koruma yüzde 32’ye kadar düştü.

Araştırma, doğduktan kısa bir süre sonra Covid nedeniyle hastaneye yatırılan bebeklerin yüzde 88’inin annelerinin aşısız olduğu belirtildi.