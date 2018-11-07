Araştırma görevlisi, Kuran-ı Kerim'le alay ettiği iddiasıyla açığa alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olan C.G., sosyal medya paylaşımlarında Kuran-ı Kerim'le alay ettiği iddiasıyla başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

ADÜ Araştırma Görevlisi C.G., Facebook hesabından, Kuran-ı Kerim ayetleriyle ilgili alaycı paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Paylaşımı gören ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, C.G. hakkında suç duyurusunda bulunarak, idari soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu C.G. açığa alındı.

"ADÜ yönetimi tarafından açığa alındı"

Savcılığa suç duyurusunda bulundukları belirten Rektör Bircan, "ADÜ Aydın İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi C.G.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, Kuran-ı Kerim ayetleriyle alay ettiğini tespit ettik. Paylaşımlarla ilgili ADÜ yönetimi olarak, C.G. hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlattık. C.G., ADÜ yönetimi tarafından açığa alındı. Sosyal medya paylaşımlarında Kuran-ı Kerim ayetleriyle dalga geçtiği, yapılan inceleme sonucu diğer paylaşımlarında da bir akademisyene yakışmayacak hakaret ve küfürlü paylaşımları bulunduğu belirlenmiştir" dedi. (DHA)