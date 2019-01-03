Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel cinayetinin zanlısı tutuklandı

Hukuk fakültesinde bitirme tezinin danışmanlığını yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i dün önce karnından ve bacağından bıçakladığı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.İ.H'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında suç aleti silahın sahibi olduğu gerekçesiyle H.İ.H'nin babası Ö.H. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı H.İ.H. ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

H.İ.H, emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

- 2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandım. 2015 yılında yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geldim. Tarafıma haksızlık yapıldı. 2. sınıftan başlamam gerekirken 1. sınıftan başlatıldım. Ceren Damar Şenel danışmam hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum. O gün 3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım. Sınav salonuna girdiğimde Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm.

- Odasına gittim ancak beni tersledi 'çık git' falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım.

- Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum.

Aynı üniversitenin öğrencisi hakkında soruşturma

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, cinayetin ardından "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" ifadelerini paylaşan aynı üniversitenin öğrencisi M.B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215. maddesi gereğince "suçu ve suçluyu övmek" suçundan resen soruşturma açıldığı duyuruldu.