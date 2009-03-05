Araştırma görevlileri okullarını terk etmiyor!

50-d karşıtları Bursa'daydı

İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) çalışan bir grup araştırma görevlisi, YÖK'ün geçen yıl yürürlüğe giren yönetmeliğinin "iş güvencelerini ortadan kaldırdığı" gerekçesiyle "üniversiteyi terk etmeme" eylemi başlattı.İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerleşkesinde bir araya gelen araştırma görevlileri, iş güvencelerini ortadan kaldırdığını öne sürdükleri 31 Temmuz 2008 tarihli YÖK'ün söz konusu yönetmeliğinin uygulamada kendilerini mağdur ettiğini savundu.Üniversiteyi terk etmeme eylemi başlatan grup adına açıklama yapan İÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Barkın Asal, 2547 sayılı kanunun 50/D maddesine göre, lisansüstü eğitime bağlı olarak istihdam edildiklerini belirtti. Üniversiteye ilk atamalarının bir yıllığına yapıldığını söyleyen Asal, bu atamaların doktora eğitimi bitene kadar da birer yıllık süreler için tekrar ettiğini kaydetti.Bazı arkadaşlarının ise aynı kanunun 33/A maddesine tabi olarak çalıştıklarını anlatan Asal, bu kişilerin ilk atamalarının 3 yıllık süre için yapıldığını, 3 yıl sonra birer yıllık süreler için de lisans üstü eğitime bağlı olmaksızın yenilendiğini vurguladı.Asal, 31 Temmuz 2008 tarihine kadar, 50/D maddesine göre çalıştırılan araştırma görevlilerinin doktoralarını bitirdikten sonra rektörlüklerin inisiyatifiyle 33/A kadrosuna geçirilebildiklerini anlatarak, "31 Temmuz 2008'de yürürlüğe giren YÖK yönetmeliğinden sonra ise 33/A'ya geçişler durduruldu. Doktora eğitimini tamamlayan 50/D statüsündeki görevlilerin kadrolarının düşürüleceği ön görüldü. Bu kişiler için yeni bir kadro ihdas süreci başlatıldı.Dolayısıyla doktorasını tamamlayan 50/D statüsündeki araştırma görevlileri işsiz kaldı" şeklinde konuştu.Asal, kendilerini işsizlikle yüz yüze bırakan bu sürecin ortadan kaldırılmasını, 31 Temmuz 2008 öncesi uygulamaya geri dönülmesini istedi.Bu arada, ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras da araştırma görevlilerine destek ziyaretinde bulundu.