Araştırma görevlileri eylemde

İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) bir grup araştırma görevlisi, akademik kadrolarının devam etmesi istemiyle protesto eylemi yaptı.



Rektörlük binası önünde toplanarak çadır kuran araştırma görevlileri tepkilerini dile getiren pankart açıp, slogan attı.



Grup adına yapılan açıklamada, ''26 Kasım 2008 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararının açık bir biçimde hukuka aykırılık taşıdığının, yüksek mahkemece 17 Nisan 2009 tarihi itibariyle tescil edildiği'' görüşüne yer verilerek, ''Danıştay 8. Dairesi, verdiği kararla YÖK'ün yetkilerini aşarak araştırma görevlilerinin güvenceli istihdama kavuşturulmasını engelleyen kararının derhal durdurulması gerektiğini ifade etmiştir'' denildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Her idari makam, mahkeme kararlarına uymak mecburiyetindedir. Dolayısıyla İÜ Rektörlüğü, atama işlemlerini geri almak bir yana dursun, haklı mücadelemizi sonuna vardırmak ve 33. maddeye nakillerimizi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Aksi bir durumda, yani geçen hafta itibariyle yapılan, 13 arkadaşımızın işine son verilmesi ve bizlerin haklı atanma taleplerimizin reddedilmesi durumunda, bu üniversitede mahkeme kararlarının, Anayasa'nın ve hukukun uygulanması noktasında her türlü direnme hakkımızı kullanacağız.''



‘Yargı kararıyla haklı pozisyona düştünüz’



Araştırma görevlileri, açıklamanın ardından rektörlük binasına girerek, alkışlar eşliğinde slogan atmaya devam etti.



Bunu üzerine gruptakilerin yanına gelen İÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Faik Çelik, Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet'in büyük bir mücadele içinde olduğunu belirterek, ''Siz şu anda yargı kararıyla haklı pozisyona düştünüz. Ancak, dışarıda zaten eyleminizi yapıyorsunuz, burada yapmanız doğru değil'' dedi.



''Tüm gayretlere rağmen adım atılamamasının sorumlusunun rektör olmadığını'' kaydeden Çelik, ''Ama yeni çıkan Danıştay kararı hepimizi mutlu etti. Sizin kadar Rektörlüğün de elini güçlendiren bir karar. Sağ duyulu olun, bu yargı kararını hep birlikte ileriye götürelim. Danıştay kararının sizin lehinize olacağına emin olabilirsiniz'' diye konuştu.



Araştırma görevlileri, aralarından seçtikleri bir kişiyi görüşme yapmak üzere personel daire başkanlığına gönderdi. Yapılan görüşmede, personel daire başkanlığı tarafından, ''Danıştay kararının uygulamaya konulacağı ve daha önce işten çıkarılmasına karar verilen 13 kişinin işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceğinin'' söylendiği ifade edildi. (AA)

