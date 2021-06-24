En çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 şirket açıklandı: ASELSAN 3 milyar TL'yle lider; ilk 250 şirkette ağırlıklı pay savunma sanayisinin

Türkishtime dergisinin Türkiye'nin en çok Araştırma-Geliştirme (AR-GE) yapan 250 firmasını araştırdığı "Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri" araştırması yayımladı.

Buna göre; 2020 yılında Türkiye'de en fazla AR-GE çalışması yapan şirket ASELSAN oldu.

ASELSAN'ın ardından listede TUSAŞ 2. ve TOFAŞ 3. sırada yer aldı.

Araştırmada 2020 yılı itibariyle 500 firmanın toplamda 16 milyar 995 milyon TL AR-GE harcaması gerçekleştirdiği belirtildi.

ASELSAN, 2020'de 3 milyar 356 milyon TL'lik AR-GE harcamasıyla bayrağı önceki yılın birincisi olan TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’den devraldı.

Önceki yılın lideri TUSAŞ 2020'de AR-GE'ye 2 milyar 649 milyon TL ayırdı.

3. TOFAŞ ise 575 milyon 82 bin TL AR-GE harcaması yaptı.

Savunma Sanayi Şirketlerinin AR-GE harcamaları düşse de hâla lider

Ar-Ge’deki toplam büyümenin lokomotifi olan savunma sanayii firmaları araştırmada ilk 50’ye giren firmaların yüzde 60,7’sini oluşturdu.

Bu oran her ne kadar 2019 yılında yüzde 62,6 olsa da savunma sanayi liderliği elden bırakmadı.

Yine ilk 50’ye bakıldığında savunma sanayini; yüzde 15,9 ile otomotiv endüstrisi, yüzde 6,4 ile beyaz eşya ve tüketim elektroniği takip etti.

AR-GE Ortalaması ilk 250'de 64 milyon TL

Listedeki ilk 250 firmanın ortalama AR-GE harcaması yaklaşık 64 milyon TL'ye denk geliyor.

Türkiye ekonomisini göz önünde bulundurduğumuzda ise bu oranın son derece düşük olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar konuya ilişkin olarak "64 milyon lira Türkiye’deki tüm firmaların ortalaması değil en fazla Ar-Ge harcaması yapan 250 kurumun ortalaması. Bu açıdan değerlendirildiğinde rakamlar henüz tatmin edici seviyede değil" dedi.