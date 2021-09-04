Araştırma: Delta çocuklarda daha ağır Covid-19'a neden olmuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yürütülen aktüel bir araştırmanın sonuçlarına göre, tehlikeli olan koronavirüsün Delta varyantı çocuklarda Covid-19 hastalığının diğer varyantlara göre daha ağır geçmesine yol açmıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bir araştırmasına göre, çocuklarda şu dönem Covid-19'u ağır geçirenlerin oranı, virüsün Alfa varyantının salgına damgasını vurduğu Ocak 2021’dekinden çok da farklı değil. Araştırma ayrıca, aşının gençlerde de oldukça yüksek bir korunma sağladığını ortaya koyuyor.

ABD’de, 17 yaşa kadar olan çocukların koronavirüs bağlantılı olarak hastaneye kaldırılma oranının arttığı görülüyor. Ağustos ortasında bu oranın 100 bin nüfusta 1,4 olduğu bildirildi. Görülen artış üzerine bilim insanlarının, Ocak ayında kayda geçen 3 bin 100 hastaneye yatan çocuk vakasıyla son dönemde Delta varyantı yüzünden hastaneye kaldırılan 164 çocuk ve gencin vakasını karşılaştırdı. Sonuç, hastalığın atlatılması sürecinde ikisi arasında pek de bir fark tespit edilemediği açıklandı.