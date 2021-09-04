Araştırma: Delta çocuklarda daha ağır Covid-19'a neden olmuyor

Ocak ayında yoğun bakıma düşme oranı yüzde 26,5'ti
Koronavirüsün Delta ve Alfa varyantlarının yol açtığı Covid-19 hastalığının çocuklarda daha ağır bir hastalık sürecine yol açıp açmadığını inceleyen bilim insanları yoğun bakıma ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre, Ocak 2021'de Alfa varyantının baskın olduğu dönemde Covid-19'a yakalanan ve hastaneye yatırılan çocuk ve gençler arasında yoğun bakıma kaldırılanların oranı yüzde 26,5'ti. Delta varyantının damgasını vurduğu son dönemde ise bu oranın yüzde 23,3 civarında olduğu aktarıldı. Delta varyantından önce yüzde 6,1'i entübe edilirken, bu oranın Delta varyantında yüzde 9,8 olduğu belirtildi.
İki varyantın çocuklarda hastalığın ilerleyişinde yol açtığı farklılıkların istatistiki açıdan çok da belirleyici büyüklükte olmadığı belirtilirken, kesin bir sonuca varılması ise için bilim insanlarının başka verileri de mercek altına alması gerektiğine dikkat çekildi.
ABD'de çocukların 12 yaşından itibaren aşılanması mümkün. Ülkede 20 Haziran- 31 Temmuz arasında hastaneye kaldırılan 68 genç arasında yüzde 59'unun aşı olmadığı, beşinin sadece ilk dozu olduğu, sadece dördünün iki doz olarak tam korunmaya sahip oldukları kaydedildi. Bundan yola çıkıldığında da Covid-19 görülen aşılanmamış çocukların hastaneye yatma olasılığının aşılanmış olanlarla karşılaştırıldığında on kat daha fazla olduğu dikkat çekti.