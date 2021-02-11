Araştırma: Covid-19'u atlatanların yüzde 41'i stres bozukluğu yaşıyor

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; İngiltere'deki Imperial College London ve Southampton Üniversitesinin yürüttüğü ortak araştırmada, Covid-19’a yakalanan 13 bin 49 kişi üzerinde ankete dayalı inceleme yapıldı. Araştırmanın sonuçları, Covid-19’a yakalananların yüzde 41’inin, hastalık sürecinde herhangi bir klinik yardım veya hastanede tedavi almasalar bile hastalığı atlattıktan sonra o anları tekrar hatırlayarak yüksek derecede travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını gösterdi.

Imperial College London Psikiyatri Bölüm Başkanı Dr. Adrian James araştırmayla ilgili, "Covid-19'un zihinsel olarak ciddi sonuçları olabileceği açık. Bu virüs sadece fiziksel sağlığımız için bir tehdit değil, aynı zamanda hastalık sırasında ve sonrasında akıl sağlığımız için de önemli riskler oluşturuyor" değerlendirmesini yaptı.

Araştırmacılar, bulguların Covid-19 hastalarının ruh sağlıklarının takibinin ve ruh sağlığı tedavilerine erişimlerinin önemini gösterdiğini vurguladı.

Travma sonrası stres bozukluğuna ilişkin semptomların, Covid-19'u atlattıktan hemen sonra veya 6 aya kadar ortaya çıkabileceğini belirten araştırmacılar, zamanında tedavi olunmazsa etkisinin yıllarca sürebileceğine dikkati çekti.