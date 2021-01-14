Araştırma: Covid-19'u atlatanlar 5 ay sonunda virüsü tekrar yayabilir

İngiliz sağlık çalışanlarının yaptığı bir araştırma, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan kişilerin en az beş ay boyunca bağışıklığa sahip olabileceğini; ancak antikorlar geliştirenlerin hala virüsü taşıyıp yayabileceğini ortaya koydu.

Public Health England'daki (PHE) bilim insanlarının ön bulguları, geçmiş bir enfeksiyondan Covid-19 antikorlarına sahip kişilerin yeniden enfeksiyon kapmalarının çok az ihtimal olduğunu gösterdi. Çalışmada daha önce enfekte olmuş 6 bin 614 kişi arasında yalnızca 44 vaka bulundu.

Araştırmada, geçmiş enfeksiyonun, Covid-19'a yeniden yakalanma ihtimalini en az beş ay boyunca yüzde 83 oranında azalttığı sonucuna varıldı.

Ancak, enfeksiyon geçirerek edinilen doğal bağışıklığı olan kişilerin koronavirüsü burun ve boğazlarında taşıyabilecekleri ve farkında olmadan başkalarına bulaştırabilecekleri kaydedildi.

Covid-19 atlatmış kişiler enfeksiyonu bulaştırabilir

Euronews'in aktardığına göre; çalışmanın lideri, PHE'de kıdemli tıp danışmanı Susan Hopkins, Reuters'a verdiği demeçte, "Artık virüse yakalanmış ve antikor geliştirmiş olanların çoğunun yeniden enfeksiyondan korunduğunu biliyoruz, ancak bu tam değil ve korumanın ne kadar sürdüğünü henüz bilmiyoruz" dedi.

Hopkins, koronavirüsü atlatmış kişilerin enfeksiyonu başkalarına bulaştırma riski olduğunu söyledi: "Hastalığa zaten sahip olduğunuza ve korunduğunuza inanıyor olsanız bile, ciddi enfeksiyonlar geliştirme olasılığınızın çok düşük olduğundan emin olabilirsiniz. Ancak yine de bir enfeksiyon kapıp başkalarına bulaştırma riskiniz var" şeklinde konuştu.

Hopkins, bu noktada daha önce Covid-19'u yakalamış olan kişilerin, hastalığı bulaştırmaktan kaçınmak için yine de sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.