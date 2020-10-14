Araştırma: Covid-19 kalıcı işitme kaybına yol açabilir

İngiltere'de University College London uzmanlarının yayımladıkları araştırmaya göre, Koronavirüs, ani ve kalıcı duyma kaybına da yol açabiliyor.

Semptomun görüldüğü 45 yaşındaki hastanın astımlı olduğu bildirildi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta, bir hafta sonra sonra bir kulağında duyma kaybı yaşadı. Hastanın işitme kaybı uygulanan tedaviyle kısmen tedavi edilebildi.

Koronavirüs işitme kaybına nasıl neden olduğu tam olarak bilinmezken, araştırma heyetinden Dr. Stefania Koumpa, "Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açmış ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamasyona neden olan kimyasallar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Steroidler inflamasyonu ve dolayısıyla sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir" diye konuştu.