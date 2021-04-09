Araştırma: Çin'de bitcoin madenciliği için harcanan elektrik, İtalya ve Suudi Arabistan'daki toplam elektrik tüketiminden fazla olacak

Yeni bir araştırma, Çin'de yapılan bitcoin madenciliği kaynaklı karbon emisyonunun giderek arttığı ve yakında İtalya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin enerji tüketiminin üstüne çıkabileceğini gösterdi.

The Independent'ta yer alan habere göre, geniş bilgisayar işlemcisi gerektiren ve genellikle elektriğin ucuz olduğu bölgelerde tercih edilen bitcoin madenciliği, Çin'in karbon emisyonunda ciddi yer kaplıyor. Çin'in kömür yoğunluklu bölgelerinin son yıllarda madencilik için tercih edildiği, Nisan 2020 verilerine göre dünya geneli bitcoin madenciliği operasyonlarının yüzde 75'inin burada gerçekleştiği belirtildi.

Çalışmaya katılan Çin Bilim Akademisi araştırmacılarına göre, Çin'deki bitcoin endüstrisinin yıllık enerji tüketimi 2024 yılına gelindiğinde 297 terawatt saate çıkabilir. Araştırmada "Bu miktar, İtalya ve Suudi Arabistan'ın toplam enerji tüketim miktarını geçiyor" ifadeleri yer aldı.

Araştırma şu ifadelerle devam etti: "Buna bağlı olarak bitcoin operasyonundan çıkan karbon emisyonu 2024 yılına gelindiğinde 130.5 metrik tona çıkacak. Bu miktar, Çekya ve Katar'ın 2016'daki karbon emisyonu seviyesinin üstüne çıkıyor"

Bitmain gibi Çin temelli madenciler, operasyonlarını kömürden çekip yenilenebilir enerjinin olduğu bölgelere kaydıracaklarını açıklamıştı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji kullanımı nedeniyle çevre için zararlı olduğunu ve iklime zarar verdiğini söylemişti.