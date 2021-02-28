Araştırma: Bitcoin madenciliği için harcanan enerji Arjantin'in yıllık karbon ayak izine eş değer

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, bitcoin madenciliği için harcanan elektriğin Arjantin'in yıllık karbon ayak izine eş değer hâle geldiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, yatırımcılar kripto paranın gelecekte daha çok kullanılacağını beklerken Tesla CEO'su Elon Musk'ın son zamanlarda teşvik etmesi, JPMorgan ve Goldman Sachs gibi şirketlerin ilgisi Bitcoin'in değerinde bir artışa neden oldu.

Bitcoin'in değeri son günlerde düşmeye başlasa da bitcoin madenciliğinin karbon emisyonunun azaltılması yönünde hedeflere zarar vermesinden endişe ediliyor. Yüksek kapasiteli bilgisayarların karmaşık matematiksel problemleri çözmesi ile gerçekleşen Bitcoin madenciliğinin ciddi enerji harcanan bir süreç olduğu biliniyor.

Toplamda 21 milyon olduğu bilinen bitcoinlerin 18.5 milyonunun çıkarıldığı bilinirken artık ortalama bir bilgisayarın bitcoin madenciliği gerçekleştiremeyeceği biliniyor. Bitcoin madenciliği için yüksek işlemci gücüne sahip bilgisayarlar gerekiyor. Yüksek kapasiteli bilgisayarların da daha çok elektrik harcaması gerekiyor.

New Mexico Üniversitesi'nden Ekonomi Profesör Benjamin Jones "Bitcoin madenciliği için harcanan elektrik, İrlanda gibi bazı ülkelerin harcadığı elektrikten fazla oldu. Bir bitcoin için onlarca terawattan bahsediyoruz" dedi.

Bitcoini savunanlar madencilik için kullanılan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belirtti. Cambrigde Bitcoin Elektrik Tüketimi'nin araştırmasına göre sadece ABD'deki aktif olmayan ancak fişe takılı olan ev aletlerinin harcadığı enerji, 1.8 yıl boyunca bitcoin madenciliği yapmak için kullanılabilir.

Öte yandan çevreciler madenciliğin tehlike oluşturduğunu, bu işlemi yapan kişilerin elektriğin ucuz olduğu ve genellikle kömür kullanılan ülkeleri tercih ettiğini söylüyor. Cambridge'e göre, elektriğinin üçte ikisi kömürden gelen Çin, en çok bitcoin madenciliğinin yapıldığı ülke konumunda. Bitcoin madenciliğinin nerelerde, ne koşullarda gerçekleştirildiğini resmi olarak takip eden bir kurum olmadığı için çevreye zarar verilip verilmediğini kontrol etmek zorlaşıyor.

Cambridge'in Alternatif Finans Merkezi, bitcoinin yıllık elektrik tüketiminin 115 terawatt-saatin üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Merkeze göre tek bir bitcoin transferinin bıraktığı karbon ayak izi 680 bin vize transferi ya da 51 bin 210 saat Youtube izlemeye eş değer durumda.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin madenciliğinin aşırı enerji kullanımı nedeniyle çevre için zararlı olduğunu ve iklime zarar verdiğini söylemişti.