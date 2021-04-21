Araştırma: Avrupa'da 2018-2020 arasında günde ortalama 17 sığınmacı çocuk kayboldu

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Aralarında Yunanistan, İtalya ve Almanya da bulunan Avrupa ülkelerinde yanında ailesi bulunmayan en az 18 bin sığınmacı çocuğun 3 yılda kaybolduğu belirtildi.

The Guardian ve Lost in Europe tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2018 Ocak ile 2020 Aralık arasında Avrupa'da 18 bin 292 yanında ailesi olmayan sığınmacı çocuk kayboldu.

Bu, bahsi geçen süreçte Avrupa'da günde yaklaşık ortalama 17 çocuğun ortadan kaybolduğu anlamına geliyor. Sadece 2020 yılında 13 Avrupa ülkesinde 5 bin 768 çocuğun kaybolduğu ifade edildi.

Kaybolan çocukların çoğunun Avrupa'ya Fas'tan geldiği ancak aralarında Cezayirli, Eritreli, Gineli ve Afganistanlı çocuklar da olduğu belirtildi.

Missing Children Europe isimli sivil toplum kuruluşunun başındaki Fdereica Toscano verilerin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Kayıp çocuk sayısının çok yüksek olması çocuk koruma servisinin işlememesinin bir semptomu" dedi. Toscano, suç örgütlerinin yanında ailesi olmayan sığınmacı çocukları sıklıkla hedef aldığını söyledi.