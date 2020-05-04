Araştırma: Almanya'da enfekte olan kişi sayısı kaydedilen vakaların 10 katı olabilir

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Almanya'da Bonn Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, ülkede kaydedilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarından 10 kat daha fazla enfekte olan insan olabileceğini ortaya koydu.

Bonn Üniversitesi'nden bilim insanlarının ülkede Koronavirüs'ten en çok etkilenen şehirler üzerinde yaptığı araştırmanın bir bilim dergisinde yayımlanmak için hakem denetimi bekleyen ön bulguları, Koronavirüs semptomu göstermeden yakalanan kişi sayısının fazla olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar Hendrik Streeck ve Gunther Hartmann, Almanya kayıt altına alınan yeni tip Koronavirüs hastaları 160 bin civarındayken 1.8 milyon insanın enfekte olmuş olabileceğini ortaya koydu. Hartman, "Bu sonuçlar virüsün nasıl yayıldığını hesaplamak için kullanılabilir" dedi.

Araştırma, Almanya'da en fazla Koronavirüs ölümünün gerçekleştiği Heinsberg kentinde yaşayan 919 kişinin kan ve sürüntü örneklerine bakıldı. Araştırmacılar sonuca ulaşmak için şehir Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısını enfekte olduğu ortaya çıkan kişi sayısıyla karşılaştırdı. İki rakam arasındaki oran yüzde 0.37 çıktı.

Araştırma aynı zamanda test sonucuna göre pozitif çıkan kişilerin 5'te birinin semptom göstermediğini ortaya koydu.