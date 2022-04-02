Araştırma: ABD'de her gün 3 kişi polis tarafından öldürülüyor

ABD'de, her gün üç kişinin polis şiddeti sonucu öldüğü tespit edildi. Polis Şiddetinin Haritalandırılması isimli STK, yıllar içinde polis şiddetinin daha da kötüleştiğini aktardı.

'Polis Şiddetinin Haritalandırılması' isimli sivil toplum kuruluşu (STK), ABD'de polisler tarafından 24 Mart itibariyle toplam 249 kişinin öldürüldüğünü ve bunun her gün ortalama üç kişiye tekabül ettiğini duyurdu. Gazete Duvar'ın The Guardian'dan aktardığı habere göre, 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'un polis Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçse de, ABD'de polis şiddetinin engellemesi konusunda çok az gelişme kaydedildi.

ABD'de, 2013 yılından bu yana her sene yaklaşık bin kişinin polis şiddeti nedeniyle öldüğü tespit edildi. Polis şiddeti sonucu ölümlerin en yüksek seviyeye çıktığı 2021 yılında, 1136 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis Şiddetinin Haritalandırılması kurucularından Samuel Sinyangwe, yıllar içinde polis şiddetinin daha da kötüleştiğini söyleyerek, “Cinayetlerin şok edici sıradanlığı, polis şiddetinin ulusal dinamiğinin engellenmesi konusunda pek bir şeyin değişmediğini gösteriyor” dedi.

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