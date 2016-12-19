"Aras'ın aralıksız biçimde 'sözde' sakatlığı var"

Aras Özbiliz’i Rusya günlerinden tanıdığını belirten menajer Dmitry Selyuk, 26 yaşındaki oyuncunun oynamamak için sürekli sakatlık bahanesinin arkasına sığındığını iddia etti.

Selyuk, Aras için, ‘sahtekâr’ suçlamasını yaparak, “Aras, Ajax’ta iken çok yetenekli bir oyuncuydu. Kuban’a 1 milyon Euro’ya transfer oldu ve 8 milyon Euro gibi bir rakam da Spartak Moskova’ya gitti.



Ancak burada bir anda futboldan soğudu, oynamak değil kaçmak istedi. Beşiktaş’ta da şimdi aynı durumda. Aralıksız bir şekilde ‘sözde’ sakatlığı var” dedi.