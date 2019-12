Araplar’ın futbol aşkı kriz dinlemiyor

Manchester City ile dünya çapında yıldızlara kanca atan Araplar hangi dünya devine talip oldu?



Geçen yıl İngiliz Premier Lig takımı Manchester City’i 360 milyon dolara satın alan Arap yatırımcılar şimdi de gözünü Liverpool’a dikti. 14 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 48’inci zengini olan Nasser Al Kharafi, Liverpool’a 827 milyon dolar teklifte bulundu.



Vatan gazetesinin haberine göre, geçen yıl İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City’i 360 milyon dolar karşılığında satın alan Körfez yatırımcıları şimdi de gözünü Liverpool’e dikti. Şeyh Maktum’un da satın almak istediği Liverpool takımına Kuveyt’in en zengin işadamı olan Nasser Al Kharafi talip oldu.



ABD’li yatırımcılar Tom Hicks ve George Gillet, 2007 yılında Liverpool’u almak için Royal Bank of Scotland’dan (RBS) 350 milyon sterlin kredi sağlamıştı. Ancak kriz nedeniyle krediyi ödemekte zorlanan Hicks ve Gillet, Liverpool’u satmak için uzun zamandır Körfez’deki yatırımcılarla görüşüyor.



Al Kharafi’nin yeğeni Rafed Al Kharafi’nin Liverpool takımının finans direktörü Philip Nash ile görüşmeler sürüyor ve kulüp için 600 milyon sterlin yani 827 milyon dolar teklifte bulundu. Kuveyt’in en zengin işadamı olan Nasser Al Kharafi, 14 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 48’inci iş adamı. Daha önce de Dubai Emiri El Maktum’un şirketi Dubai International Capital 500 milyon sterlin teklifte bulunmuştu.



20 kulüp için fon



Arap yatırımcıların Premier Lig aşkı sadece Liverpool’la sınırlı değil. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankalarından olan National Bank of Dubai de (NBD) futbol fonu kurdu. The Hero Global Football Fund adıyla kurulan fon kriz ile birlikte sıkıntıda olan 20 Premier Lig takımına destekte bulunacak. Bunun için de 100 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldı.



Chelsea’yle de ilgileniyorlar



Küresel ekonomik krizle birlikte Rusya borsalarında yüzde 70’lere varan düşüş nedeniyle zor duruma düşen Rus oligark Roman Abramoviç de sahibi olduğu Chelsea’yi satmaya karar verdi. Chelsea’ye Suudi Arabistan ve Dubai’de iş adamlarının teklif verdiği belirtilirken son olarak önceki gün İsviçreli Falcon Equity’nin patronu Holger Heims, takımı almak istediğini belirtmişti.