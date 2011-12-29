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Ekonomi

Arapların en zengini Tallal CİDDE (A.A)

29 Aralık 2011 17:11

-Arapların en zengini Tallal CİDDE (A.A) - 29.12.2011 - Suudi Arabistan'ın KHC Holding Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Arab, İş Magazin Dergisi tarafından Arap dünyasının en zengini ilan edildi. Suudi basınında yer alan haberlere göre dergi Arap dünyasının en zengin 50 isimini belirlerken birinci sıraya Suudi Arabistan prenslerinden Prens El Velid Bin Tallal'ı 21,3 milyar dolarlık serveti ile birinci sıraya yerleştirdi.  Prens Bin Tallal'ın aynı dergiye verdiği bir röportajında "Başarı için sınır yok. Zengin olduğun anda tepe aşağı gidebilirsin. En zengin olarak tepenin en yükseğinde isen bundan sonra ne olacak peki? Fakat ben aşağı gitmeyi planlamıyorum" ifadelerine yer verildi. 2007 yılından beri birinci sırayı koruyan Prens El Velid Bin Tallal dünyanın en önemli şirketlerinde pay sahibi bir isim. Emlak, medya, bankacılık ve otel işletmeciliği gibi alanlarda yatırımları bulunan Prens Bin Tallal, Forbes dergisinde de dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor.

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