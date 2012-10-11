Araplardan kıbleyi gösteren kredi kartı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir banka, üzerine pusula entegre edilmiş kredi kartı çıkarttı. Kart sahibinin bu yolla dünyanın neresinde olursa olsun kıbleyi bularak namazını kılabileceği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de devlete bağlı El Hilal Bank, "kıble kart" adlı bir kredi kartı çıkarttı. Kredi kartının içine yerleştirilmiş pusula sayesinde kart sahibi bulunduğu yeri belirttikten sonra Mekke kentinin yönünü bulabiliyor.

Nasıl işliyor?

Kartın üzerindeki düğmeye basıldığında lityum pille çalışan dijital pusula işlemeye başlıyor ve kuzey yönünü buluyor. Kartla birlikte verilen ülke endeksinden, bulunulan ülkenin numarası girilerek düğmeye yeniden basıldığında kartın üzerindeki minare, kıble yönünü gösteriyor.

El Hilal bankası, kıble kart yoluyla İslamî banka özelliğini vurgulamak istediğini ve bu uygulamanın bir ilk olduğunu belirtti. "Kıble kart"ın Hint bir yazılım firmasıyla geliştirildiği açıklandı. (Deutsche Welle Türkçe)