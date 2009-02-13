Araplar Gümüş'ün filmini çekiyor

Arap seyircisinin gönlünde taht kuran Gümüş dizisinin şimdi de filmi çekiliyor. Türk Arap yapımı filmin oyuncuları ve karakterler aynı olacak ama filmin hikayesi tamamen başka olacak.



Yeni Şafak'ın haberine göre; Arap dünyasının önde gelen kanallarından olan MBC, Araplar tarafından büyük bir beğeniyle izlenen Gümüş dizisini sinemaya aktarıyor. Geçtiğimiz yıl Arap dünyasında "Nur" adıyla yayınlanarak bir popüler kültür fenomeni haline gelen dizinin Arap ve Türk şirketlerinin ortaklaşa gerçekleştireceği film versiyonunda dizideki başrol karakterleri canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Oden yer alacak. Klasik Arapça yerine Suriye Arapçasıyla dublajı yapılan dizi, Arap dünyasını fethetmiş ve dizinin 30 Ağustos 2008'de yayınlanan son bölümünü 85 milyon gibi rekor sayıda kişi izlemişti.



Momentum Production adlı Türk şirketi ile MBC'nin ortaklaşa gerçekleştireceği filmin maliyetinin ise 2,5 ila 3,5 milyon dolar arasında olabileceği belirtiliyor. Film Türkçe çekilecek ve ardından Arapça dublajı yapılacak.Oyuncular ve karakterler aynı olmasına rağmen filmin senaryosunun diziden faklı olacağı ve yeni bir hikaye ile izleyicinin karşısına çıkacağı belirtildi.



Gümüş için özel kanal



Filmin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanacağı kaydedildi.Gümüş dizisi ile birlikte Arap dünyasında Türk dizilerine olan ilgilide bir patlama yaşanmıştı. Hatta MBC kanalı, TV platformu olan Showtime Arabic ile bir anlaşma yaparak sadece Gümüş dizisinin gösterildiği bir ödemeli kanal kurmuş ve Arapların günün her saatinde Gümüş dizisini izleyebilmelerine olanak tanımıştı.



