'Araplar çoğalıyor, toplum aptallaşıyor'

T24- Almanya'da yaşayan Türk ve Araplara karşı yorumları ile tepki çeken Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Thilo Sarrazin, yeni açıklamaları ile yine gündeme oturdu. Sarrazin bu kez de, Müslüman göçmenlerin Avrupa'daki ülkelerde diğer halklara göre çok daha kötü uyum sağladığını öne sürdü.





Taraf gazetesinin derlediği habere göre, "Die Welt" ve "Berliner Morgenpost" gazetelerine konuşan Sarrazin, Müslüman göçmenlerin topluma daha kötü uyum sağlamasını İslam kültürüne bağladı. Arapların hızlı çoğaldığını söyleyen Sarrazin, "Bu halk grubu, zaman içinde toplumda bir dengesizlik yaratıyor. Aptallar fazlalaşıyor" dedi. Türkleri sevmediği eleştirilerini de yanıtlayan Sarrazin, Türkler hakkındaki görüşlerini, bu insanlara bakarak değil istatistiki verilere dayanarak oluşturduğunu söyledi.



Türkler yine Türkler ile evleniyor



"Türk göçmenlerden çoğunun diploma almadan okuldan ayrıldığını ve çok azının üniversite olgunluğu belgesini aldığını söylediğim zaman bu bir ayrımcılık değil" diyen Sarazin, Türklerin yüzde 90’nın Türkler ile evlendiğini, bunun da uyum karşıtı olduğunu savundu.

Irkçı olmadığını, ancak artan göçten endişe duyduğunu söyleyen Sarrazin, "Almanya'ya yönelik göç, gelecekte yüzde 90 oranında Afrika'dan, Ortadoğu'dan ve Türkiye'den olacak" dedi.



İslamcı saldırganlığın kaynağı...





Dünyada Arapçaya çevrilen kitapların diğer dillere çevrilen kitapların sayısından çok daha az olduğunu belirten ve 'Almanya Kendini Yok Ediyor' adlı kitabı bulunan Sarrazin, "İslam dünyasının büyük ölçüde içine kapanık olduğunu, bunun da 'İslamcı saldırganlığın' kaynağını oluşturduğu için birçok insanı korkuttuğunu" iddia etti. Böylece bu içe kapanıklığın, Arap ülkelerinin ekonomik açıdan zayıf kalmasına yol açtığını ve Müslümanların Avrupa çapında topluma kötü uyum sağlamasına neden olduğunu öne süren Sarrazin, "Bu insanlar daha hızlı bir şekilde çoğaldığı için de, bu halk grubu zaman içinde toplumda bir dengesizlik yaratıyor. Aptallar fazlalaşıyor" dedi. "Aptallığın genetik olduğunu savunuyorsunuz" ifadesi üzerine Sarrazin, "Bilimadamları, ölçülebilen zekânın yüzde 50 ila 80'inin genetik olduğu konusunda görüş birliği içinde" yanıtını verdi.



Alman politikacılar tepkili

Sarrazin'e tepkiler sürüyor. Görevinden ayrılacak olan Hessen Eyaleti Başbakanı Roland Koch, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Sarrazin'in söylemlerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, Sarrazin'in, kendisini toplumdan dışladığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg de, her provokasyonun bir sınırı olduğunu, Sarrazin'in yakışıksız söylemleri ile sınırı aştığını belirtti. Berlin eyaletinin hükümet sözcüsü Richard Meng, Sarrazin'in söylemlerinin gittikçe kötüleştiğini ifade ederek, kendini beğenmiş bir insan gibi aptalca açıklamalarda bulunduğunu ve siyasi terbiye sınırlarını aştığını söyledi.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Genel Sekreteri Stephan Kramer de, Yahudilerin belirli genetiklere sahip olduğunu iddia eden bir kişinin ırkçı düşüncelere saplanmış olduğunu, bu tür bir düşünceyi Yahudilerin kabul etmediğini belirtti.