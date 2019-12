Arapça Rap albüm hazırlıyor

Mersin'de 5 yıl önce rap müziğe başlayan ve ağırlıklı olarak Türkçe-Almanca şarkılar yapan genç, içerisinde Arapça şarkıların da yer aldığı albüm hazırlıyor.



Bir mağazanın balık reyonunda çalışan Rifat Tanlak (19), rap müzik camiasında Arapçada ''güneş doğmadan önce'' anlamına gelen ''Al-Zein'' soyadı ile tanındığını söyledi.



Mardin'den yıllar önce Almanya'ya çalışmaya giden ailesinin, 2002'de döndüğü Türkiye'de Mersin'e yerleştiğini belirten Tanlak, o sıralar çok fazla Türkçe bilmediğini ve bir arayış içinde olduğunu ifade etti.



O dönemde arkadaşlarıyla birlikte gittiği internet kafelerde rap müziği keşfettiğini anlatan Tanlak, ''İnternette tanıştığım rap müziğe her geçen gün ilgim arttı ve bir gün kuzenimle otururken, 'keşke ben de rap müzik yapabilsem' diye söylendim. Bunun üzerine kuzenimin desteği ile bir stüdyoya giderek yardım istedim. Böylelikle 2003'ten itibaren rap müzik yapmaya başladım'' dedi.



Her geçen gün kendini geliştirerek Türkçe ve Almanca şarkılar yaptığını söyleyen Tanlak, ''Yaptığım şarkıları internet sitelerinde rap müzikseverlerin beğenisine sunuyordum. Şarkılarım özellikle yurt dışında ilgi görmeye başlayınca, eserlerimin yer aldığı 'www.myspace.com/illegalraz' adlı siteyi oluşturdum. Yeni yaptığım şarkıları bu siteye ekleyerek daha çok kişiye ulaşmaya başladım'' dedi.



Hazırladığı 5 albümü de bastıramadı



Bugüne kadar 150'nin üzerinde şarkı yaptığını, 50'nin üzerinde de düette yer aldığını ifade eden Tanlak, bunun yanı sıra 5 albümünün bulunduğunu, ancak bunların hiç birini profesyonel olarak bastıramadığını söyledi.



Değişik bir çalışma yapmak amacıyla Türkçe, Almanca ve İngilizce şarkılardan oluşan albüm hazırlamaya karar verdiğini belirten Tanlak, ''Çalışmalarımı sürdürürken, rap müzikte Arapçanın ülkemizde pek fazla kullanılmadığını fark ettim. Bu süreçte Mardinli olmam nedeniyle Arapçayı da bildiğim için bu dilde şarkılar yapmaya başladım. İlk etapta kulağa ilginç gelen Arapça şarkılar, daha sonra beğeni topladı. Bunun üzerine hazırlamaya karar verdiğim albüme Arapça şarkıları da dahil ettim. Tamamlandığında ortaya ilginç bir çalışma çıkacağına inanıyorum'' diye konuştu.



Yaptığı şarkılarda yaşamdan kesitlerin yer aldığını vurgulayan Tanlak, şunları kaydetti:



''İşten arta kalan zamanımın büyük bölümünü müzikle geçiriyorum. Yeni şarkılar yapıp, arkadaşlarımın desteği ile klipler hazırlıyorum. Bazen işten çıkıp eve gelene kadar başımdan geçenleri ve gördüklerimi yaptığım şarkıyla anlatıyorum. Eserlerimde aşk, sevgi, öfke, protesto, övgü gibi hayata dair her şey var.''



Hedefinin rap müzikte daha iyi yerlere gelmek olduğunu vurgulayan Tanlak, ayrıca, teklif gelmesi halinde film müziği ve ünlü sanatçılarla çalışma yapabileceğini sözlerine ekledi