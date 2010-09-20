Arapça konuşan ilk robot İbn-i Sina

T24

Abu Dhabi'deki Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi'nde dünyanın ilk Arapça konuşan robotu üretildi. Robot, internetten ve sosyal paylaşım sitelerinden topladığı bilgileri kullanarak insanlarla mantıklı sohbetler yapabiliyor.Kullanım potansiyeli yüksek olsa da, yüksek maliyetler nedeniyle bir laboratuvar projesinden ticarî bir ürüne dönüşmesi kolay görünmüyor.Bu tür projeleri uygulamaya sokmak ve yatırımcılarla proje sahiplerini biraraya getirmek için Dubai'de bir dizi toplantı düzenlendi.