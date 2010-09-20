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Dünya

Arapça konuşan ilk robot İbn-i Sina

BAE Üniversitesi'nde dünyanın ilk Arapça konuşan ve internete bağlanarak bilgi biriktiren robot yazılımı geliştirildi.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - BAE Üniversitesi'nde dünyanın ilk Arapça konuşan ve internete bağlanarak bilgi biriktiren robot yazılımı geliştirildi.



Abu Dhabi'deki Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi'nde dünyanın ilk Arapça konuşan robotu üretildi. Robot, internetten ve sosyal paylaşım sitelerinden topladığı bilgileri kullanarak insanlarla mantıklı sohbetler yapabiliyor.

Kullanım potansiyeli yüksek olsa da, yüksek maliyetler nedeniyle bir laboratuvar projesinden ticarî bir ürüne dönüşmesi kolay görünmüyor.

Bu tür projeleri uygulamaya sokmak ve yatırımcılarla proje sahiplerini biraraya getirmek için Dubai'de bir dizi toplantı düzenlendi.


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