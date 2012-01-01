-Arapça dersi öğretim programı -Milli Eğitim Bakanı Dinçer: -''İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı ilk defa hazırlanmış olduğundan ve öncesi olmadığından herhangi bir programdan Atatürkçülük dahil olmak üzere herhangi bir bölüm, paragraf, cümle veya kelime çıkarılmış değildir'' -''Atatürk'ün siyasi ve askeri hayatına ait bilgilere, halihazırda hazırlanmakta olan Ortaöğretim Arapça Dersi Öğretim Programı'nda yer verilmesi planlanmıştır'' TBMM (A.A) - 01.01.2012 - Yusuf Çelebi - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Atatürk'ün siyasi ve askeri hayatına ait bilgilere, hazırlanmakta olan Ortaöğretim Arapça Dersi Öğretim Programı'nda yer verileceğini bildirdi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in ''Arapça dersi öğretim programından Atatürk'ün siyasi ve askeri hayatının neden çıkarıldığı''na dair yazılı soru önergesini cevaplayan Dinçer, 2012-2013 öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanacak olan İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı'nı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26 Eylül 2011 tarihinde kabul ettiğinini hatırlattı. Ders programının ilk kez hazırlandığına işaret eden Dinçer, ''İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı ilk defa hazırlanmış olduğundan ve öncesi olmadığından herhangi bir programdan Atatürkçülük dahil olmak üzere herhangi bir bölüm, paragraf, cümle veya kelime çıkarılmış değildir'' ifadesini kullandı. Ders programının, öğrencilerin Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili olumlu tutum ve bakış açıları geliştirmeleri hedefinden hareketle hazırlandığını kaydeden Dinçer, Atatürkçülük konuları ve bu konularla ilgili kazanım tablosunun yeni hazırlandığını kaydetti. Dinçer, ''Atatürkçülük ile ilgili konular ve kazanımlar belirlenirken programın içeriğinde öngörülen dil bilgisi yapıları, dil becerileri, sözcük dağarcığı ve öğrenci düzeyi göz önünde bulundurulmuş, Atatürkçülük konulan öğrenci tarafından uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır'' dedi. -Program ilk defa hazırlandı- İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı'nın ilk defa hazırlandığını ve öncesi bulunmadığını ifade eden Dinçer, şu açıklamayı yaptı: ''Temel yaklaşım ve öğrenme alanları açısından diğer ilköğretim yabancı dil öğretim programlarıyla örtüşmesine rağmen, İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı'nın kazanımları, bir yabancı dil olarak Arapçanın dil ve kültür özelliklerine uygun özgünlüktedir. Programın içerdiği Atatürkçülük konuları da buna paralel olarak özgündür. Programda önem atfedilen Atatürkçülük konularının, programın öngördüğü dil bilgisi yapıları, dil becerileri, sözcük dağarcığı ve öğrenci düzeyine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıfta uygulanabilmesi ve bu konulara işlevsellik kazandırılması amacıyla bu konular hazırlanırken; programda öngörülen dil yapılarının düzeyi (dilbilgisi, sözcük dağarcığı vb.) ve dil becerilerine ilişkin kazanımlara uygunluk hususları göz önünde bulundurulmuştur.'' Dibek'in ''Fransızca ve Almanca okutulan Atatürk'ün siyasi ve askeri hayatının Arapça'da da okutulmasının ne gibi sakıncaları vardır ki müfredattan kaldırılmıştır?'' sorusuna Dinçer, ''İlk defa hazırlanmış olan İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı'nda müfredattan kaldırılan herhangi bir husus bulunmamaktadır. Kaldı ki Atatürk'ün siyasi ve askeri hayatına ait bilgilere, halihazırda hazırlanmakta olan Ortaöğretim Arapça Dersi Öğretim Programı'nda yer verilmesi planlanmıştır'' yanıtını verdi. (YC-KUD)