-Arap Birliği'nden Suriye'ye üç gün süre RABAT (A.A - 16.11.2011 - Arap Birliği, Suriye yönetimine sivil halka yönelik sert muamelesini durdurması için 3 gün süre tanıyarak, aksi takdirde Şam rejimine karşı "ekonomik yaptırımlar" uygulayacağını bildirdi. Dönem başkanı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casım, Arap Birliği'nin Fas'ın Rabat kentindeki toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, "Arap Birliği, Suriye hükümetine sivil halka karşı kanlı bastırma politikasını durdurması için üç gün süre veriyor, ama Şam, Arap Birliği ile işbirliğine yanaşmazsa Suriye'ye karşı ekonomik yaptırımlar kabul edilecek" dedi. Arap halkının sabrının tükendiğini dile getiren Katarlı bakan, "Suriye rejiminin bunun bir ültimatom olduğunu düşünmemesi için son bir şanstan söz etmek istemiyorum, ama neredeyse yolun sonuna geldik" diye konuştu. Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Türk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları 4. toplantısının sonunda yayımlanan ortak bildiride de Suriye vatandaşlarına karşı uygulanan şiddet olaylarına ve kan akıtılmasına son verilmesi çağrısında bulunulmuş, sivillerin korunmasına yönelik acil tedbirler alınması gerektiği vurgulanmıştı.