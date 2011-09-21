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Dünya

Arap yarımadasına insansız uçak üsleri iddiası WASHINGTON (A.A) 

21 Eylül 2011 11:34

-Arap yarımadasına insansız uçak üsleri iddiası WASHINGTON (A.A) - 21.09.2011 - Washington Post gazetesi, ABD'nin Afrika Boynuzu ve Arap Yarımadasında gizli insansız uçak üsleri inşa ettiğini yazdı. ABD'de yayımlanan gazetenin Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği haberde, bu üslerin Somali ve Yemen'de El Kaide'ye bağlı örgütlerle mücadele kampanyasının bir parçası olduğu belirtildi. Haberde, üslerden birinin Etiyopya'ya diğerinin ise Hint Okyanusu'ndaki Seyşellere inşa edildiği bildirildi. Küçük bir insansız uçak filosunun bu ay Seyşel adalarında deneysel operasyonlara başladığı, bu operasyonların, uçakların adalardan Somali'yi etkin bir şekilde denetleyebileceğini gösterdiği ifade edildi. Gazetenin haberinde, Amerikan ordusunun Afrika ülkesi Cibuti'deki üslerden kalkan insansız uçaklarının da Somali ve Yemen'de keşif uçuşu yaptığı, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) da Yemen üzerine insansız uçaklar konuşlandırmak için Arap yarımadasında gizli bir uçak pisti inşa ettiği iddia edildi. Beyaz Saray'dan haberle ilgili olarak henüz yorum gelmedi.

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