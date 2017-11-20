Arap ülkelerine 'Marmara mermeri'

Enver Fatih TIKIR- Mehmet BAKİ/BALIKESİR, (DHA) - DÜNYADAKİ maden rezervinin yaklaşık yüzde 15\'ini bulunduran ve 3 bin yıldır birçok ülkeye mermer gönderen Balıkesir\'in Marmara ilçesindeki mermer rezervinde, bu yıl ihracat, en çok Arap ülkelerine yapıldı. Ortadoğu\'da en çok ihracat yapılan ülke olan Suriye\'nin yerini ise ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle Ürdün aldı.

Dünyanın pek çok ülkesine yıllardır mermer ihracatı yapılan Marmara Adası\'nın Saray mahallesindeki yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olan mermer rezervi, blok mermer ve kırık mermer (mıcır) ürünleriyle dünya devi şirket ve işletmelerin gözde rezervi olma özelliğini hala koruyor.

Marmara Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, 29 mermer işletmesinin bulunduğu adadaki rezerv hakkında bilgiler vererek, \"2017 yılında, Marmara Adası\'ndan 50 bin metreküp blok mermer, iskelelerimizden gemilere yüklenmiş. Bunun yüzde 80\'i ihracata, yüzde 20\'si de iç piyasadaki fabrikalarımızda gönderildi\" dedi.

Mermer ihracatının en fazla Arap ülkelerine yapıldığını belirten Aksoy, Ortadoğu\'da devam eden savaşın bölgedeki ülkelere yapılan ihracatı da olumsuz etkilediğini söyledi. Aksoy, \"İhracattaki en büyük müşterimiz, Suriye\'ydi. Savaş olmadan önce, günde yaklaşık 5 bin ile 15 bin metreküp arasında mermeri, Suriye\'ye gönderiyorduk. Savaş olduktan sonra sektörde bir durulma oldu; ancak bugün en büyük ihracat noktamız, Ürdün olmuş durumda. Kaliteli mermere ise en fazla Çin ilgi gösteriyor\" diye konuştu.

Marmara Belediyesi Başkanı Aksoy, mermerlerin genellikle camilerde, mezarlık yapımında ve aralarında tarihi yapıların da olduğu binaların donanımlarında kullanıldığını kaydetti.



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