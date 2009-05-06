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Dünya

Arap ülkeleri, yeni bir barış planı hazırlıyor

06 Mayıs 2009 18:12

Bazı Arap ülkelerinin, İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanması için Suudi Arabistan tarafından hazırlanan 2002 planının bazı unsurlarını, İsrail'in askerden arındırılmış bir Filistin devletinin kurulmasını kabul edeceği şekilde yenileme çalışmaları yaptığı bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan El Kudüs El Arabi gazetesinin haberinde, Mısırlı ve Ürdünlü diplomatların, 2002 barış girişimindeki değişiklikleri ABD Başkanı Barack Obama'nın isteği doğrultusunda yaptığı belirtildi.

Filistinli yetkililere dayandırılan haberde, değişikliğin bir kısmının Filistinli mültecilerin İsrail'e ya da gelecekteki Filistin devletine dönüşü konusuyla ilgili olduğu ifade edildi.

Planda, başkenti Kudüs olan, askerden arındırılmış bir Filistin devletinin kurulması, Eski Kentin de "uluslararası bölge" olması önerisinde bulunulacağı bildirildi.

Gazeteye göre, değişiklik kapsamında, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmesi karşılığında İsrail ile Arap dünyası arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir takvimin ana hatlarının oluşturulması da yer alıyor.

Obama ile bir süre önce Washington'da görüşen Ürdün Kralı Abdullah'ın barış girişimi değişikliğiyle ilgili görüşmeleri tertiplediği, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in de planı birkaç hafta içinde Obama'ya sunacağı kaydedildi.

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