Arap turistleri kaçıran defile

Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcıları ile hazır giyim markalarını biraraya getiren İstanbul Fashion Days (İstanbul Moda Günleri) ,Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla açıldı.

Kurdela keserek açılışı yapan Bakan Çağlayan, "1. Moda Günlerini İstanbul'da gerekleştiriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda misafirlerimiz var. Özellikle moda dünyamızın, moda tasarım dünyasının önde gelen isimleri buradalar" dedi. Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyonun Tükriye için son derece önemli bir ihracat dalı olduğunu kaydeden Çağlayan, bu ihracat dalının Türkiye'nin dış dünyaya tanıtımı konusunda elçilik görevi gördüğünü kaydetti.

"Birçok ilkin olduğu bir etkinliğin açılışını sizlerle yapıyoruz. Türkiye bu konuda dünyaya damga vurmuş durumda. " diyen Zafer Çağlayan modacı Bahar Korçan ile aralarında geçen bir konuşmayı da anlattı. Çağlayan, "Bahar Korçan bana bu işi yapıyoruz ama bunun bir delililk olduğu kanaatindeyim dedi. Ben de söz aldım. Dedim ki zaten deliliklerle ancak bunlar yapılır. Ben delileri severim. Deliliği de severim. Sonuna kadar da devlet olarak sizi destekliyorum . Bugün de zaten bu desteği göstermek için buradayım " dedi. Daha sonra kurdela keserek açılış yapıldı. Bakan Çağlayan açılışın ardından bazı standları ziyaret etti.

Galatasaraylı Bakan

Sarı-Laciver kaza giydi

Standları gezisi sırasında kendisine denemesi için verilen Bakan Çağlayan sarı - lacivert bir kazağı da geri çevirmedi. Galatasaraylı olmasına rağmen sarı - lacivert renklerdeki kazağı giyen Bakan Çağlayan, " Her ne kadar sarı lacivert olsa da bu sarı kırmızı da çok güzel olur. Ben övünmek gibi olmasın Galatasaraylıyım. " diyen Bakan daha sonra serı- lacivertli kazağı giydi. Bakan Çağlayan kazağın kaç farklı çeşitte kullanılabileceğini de gösterdi. Daha sonra standları gezen Çağlayan Dubaili bir turistle ekonomi üzerine kısa bir süre sohbet de etti. Bakan Çağlayan daha sonra, bir giyim firmasının kaşmirden yaptığı giysileri de inceleyen Bakan Çağlayan standa konulan kaşmir koyununu da inceledi. Bir yetkilinin, "Sizi tanıştırmak istedik " esprisine cevap veren Çağlayan, "Ben de memnun oldum tanıştığıma " dedi.

Pırlanta taşlı mayokiniyi

Tuğçe Kazaz tanıttı

Bakan Çağlayan, standları gezerken davetliler ise, 2010 mayo ve bikini modellerinin tanıtıldığı defileyi izliyordu.

Defilenin en önemli özelliği ise, mayo firmasının fiyatını sır gibi sakladığı pırlanta taşlar ve beyaz altınla süslü olan siyah, transparan mayokiniydi. Manken Tuğçe Kazaz tarafından tanıtılan mayokininin üzerinde 0.25 ve 2.50 karat değerinde 50 pırlanta taş bulunuyor. Toplam 4 haftada hazır hale gelen mayokininin beyaz altından yapılan şeritleri 2 haftada hazırlandı. Altın şeritlerin mayokiniye uygulanması ise, 4 gün sürdü. Normal bir Transparan ve siyah renkte olan mayokiniyi tanıtan Tuğçe Kazaz ufak bir iş kazası da atlattı. Kazaz, mayokininin tanıtımında sendeledi.

Arap erkekleri defileyi izleyemedi

Defileye Türklerin yanı sıra Araplar da büyük ilgi gösterdi. Başı kapalı Arap bayanlar defileyi ilgiyle izlerken, yanlarında bulunan Arap erkekleri defileyi izlemekten sakındı. Hatta başını öne eğip gözlerini kapatanlar oldu. Defileyi izlemekten vazgeçen Arap erkeklerden biri defile bitmeden alandan ayrıldı. Bazı Arap erkekleri ise, cep telefonuyla mayo ve bikini modellerini kaydetti.

Mayokiniyle ilgili bilgi veren tasarım yöneticisi Ayşegül Güneş, mayokininin tamamen şov amaçlı hazırlandığını kaydetti. Taşları ve altınları ön plana çıkarmak için transparan bir kumaş kullandıldığını kaydeden Güneş, talep eden bayanlar olursa mayokininin satışa da sunulabileceğini belirtti. Güneş, pırlanta taşlı mayokiniyle ilgili gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyledi. Normal bir mayodan 40 kat daha fazla değerli olan mayokini kameralara gösterildikten sonra, 3 koruma eşliğinde özel bir bond çantasına konuldu.